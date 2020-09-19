أخبار مصر | وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يوضح آلية أخذ الغياب في المراحل الدراسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت حملة معا نستطيع التعليمية بيانا صحفيا بعد التواصل بين الحملة ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي.

في سؤال وجهته الحملة لوزير التربية والتعليم: سيتم تطبيق أخذ الغياب على طلبة الثانوية أم سوف يطبق على جميع المراحل التعليمية الإبتدائي والإعدادي وجاوب وزير التعليم قائلا: نعم سيتم أخد الغياب بجميع المراحل التعليمية.

‎وحول نظام إمتحانات الثانوية العامة، سوف يتيح للطالب ثلاثه محاولات في الإمتحانات قال وزير التربية والتعليم: لم يتم أخذ قرار في هذا الشأن إلى الآن.



‎وحول مصير الدروس الخصوصية أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن السناتر التعليمية سيتم غلقها إلى أجل غير مسمى.