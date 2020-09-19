أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لرالي مصر للدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي في السبت 19 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يطلق شارة البدء لرالي مصر للدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم شارة البدء لانطلاق رالي مصر للدراجات النارية بحضور دكتور ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، السيد عمر هريدي رئيس الاتحاد المصري للدراجات النارية، الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية ، دكتور احمد جمعة معاون الوزير للتنمية الرياضية.

و أعرب "صبحي" عن سعادته بإطلاق اشارة البدء في الرالي، موضحًا أن مصر أصبحت علي استعداد تام لاستقبال مختلف البطولات وأن الوزراة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،مؤكدا أن الجميع يعمل معا من أجل خروج جميع الأحداث بالصورة اللائقة لمكانة مصر في المجتمع الدولي.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن عودة أنشطة الراليات تعد خطوة هامة فى استكمال عودة الأنشطة والمشروعات الرياضية التى تنعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الدولة وخاصة السياحية منها والاقتصادية بوجه عام.