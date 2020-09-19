تشكيل لجنة لمراجعة «بالوعات الأمطار» استعدادًا للشتاء بشبين القناطر (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شكّل مجلس مدينة شبين القناطر، السبت، لجنة لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، بناء على تعليمات اللواء خالد المحمدي رئيس مركز ومدينة شبين بالاستعدادات لمواجهة فصل الشتاء والامطار. بدأت اللجنة، السبت، بتطهير ورفع كفاءة غرف صرف مياه الأمطار بمدينة شبين القناطر بداية من شارع بورسعيد ومجلس المدينة، برئاسة وإشراف الدكتور مجدي البكري نائب رئيس المدينة، ومعدات ومهندسين وفنيين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشبين وعمال ومعدات مجلس المدينة لرفع ناتج التطهير. ويستمر عمل اللجنة لحين الانتهاء من تطهير كافة البالوعات، وانتهاء موسم الشتاء. لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر لجنة لمراجعة بالوعات تصريف مياه الأمطار استعدادا للشتاء بشبين القناطر الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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