شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انتهت من أعمال تحويل خط مياه قطر 1000 مم القادم من محطة أكتوبر الجديدة.

وأوضحت، في بيان اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من الأعمال قبل الموعد المحدد، وجارى فتح المياه ووصولها تدريجيا للمناطق المتأثرة تباعا فور اتزان الشبكة وانتظام الضغوط.

وكانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق عن انقطاع المياه عن مناطق (هضبة الأهرام – اسكان الشباب – اسكان الضباط – كفر غطاطي – منشأة البكاري – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبيه حتي المنصورية) اعتباراً من مساء أمس حتي الساعة التاسعة من صباح اليوم، وذلك لتحويل خط المياه ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.