شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12.5 طن حلويات شرقية ومستلزماتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد فاروق القرن، من ضبط 12 طنا و655 كيلو حلويات شرقية ودقيق فاخر وعسل جلكوزو سكر حر ومسلى ومستلزمات إنتاج يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الأدمى ودون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع حلويات شرقية غير مرخص في الباجور.
وأكد عاطف الجمال، وكيل تموين المنوفية، أن الحملات التموينية مستمرة لضبط المتلاعبين.
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