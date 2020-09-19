شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السعال والاحتقان في الحلق والرشح من علامات الإنفلونزا وليس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» بوزارة الصحة، إن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ليس من أعراض الإنفلونزا الموسمية وقد تكون من علامات الاشتباه في الإصابة بالفيروس.
وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن السعال والاحتقان في الحلق والرشح من علامات الإنفلونزا الموسمية وليس الإصابة بفيروس «كورونا».
ولفت إلى أنه في القريب العاجل سيتم تدريب الأطباء على معرفة اكتشاف الفرق بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس «كورونا».
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