شكرا لقرائتكم خبر عن 27 مصريًا يزينون قائمة أوائل الثانوية العامة في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير التربية والتعليم العالي الكويتي، الدكتور سعود الحربي، أوائل الثانوية العامة الكويتية للعام الدراسي 2019- 2020، ومن بينهم أكثر من 27 طالبا وطالبة مصريين.

واكتسح الطلبة المصريون المراكز الأولى في شعبة العلمي؛ حيث جاء الطالب المصري أحمد عبدالجواد محمد توني بمدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين في المركز الأول بمجموع 100%، تلاه حسين عبدالحكيم لبيب عبدالحكيم، مدرسة السيف الأهلية الثانوية للبنين المشتركة، بمجموع 100%، ومحمود سعد الششتاوي، مدرسة محمد عثمان الراشد الثانوية، بمجموع 100%.

واحتل المركز الثاني مكرر بالنسبة لشعبة العلمي الطالب المصري أحمد محمد عبدالقادر، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، تلاه الطالب زياد مصباح رمضان عبدالباقي، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، ثم محمد نادر على حسن، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.99%، وندى أسامة عبدالرحيم الشيخ، مدرسة فية بنت عبدالمطلب، بمجموع 99.99%.

فيما احتل المركز الثالث أحمد عصام حسن جودة، مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.98%، وإسراء أسعد أمين العريس، مدرسة عمرة بنت رواحة الثانوية، بمجموع 99.98%، ومحمد مصطفى خيري مصطفى، مدرسة الإخلاص الأهلية الثانوية، بمجموع 99.98%.

في حين احتل المركز الرابع الطالب أحمد حمدي محمد حسن مصطفى، مدرسة عمرو بن العاص الثانوية، بمجموع 99.97%، وأحمد محمد محمود العدل، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.97%، وعبدالله السعيد محمد منصور المرسي، مدرسة المباركية الثانوية، بمجموع 99.97%.

وحصلت على المركز الخامس الطالبة أمينة رضا إبراهيم على إبراهيم، مدرسة أمة بنت خالد الثانوية، بمجموع 99.96%.

وبالنسبة للقسم الأدبي، حصل الطالب صلاح خالد محمد ذكي السيد، مدرسة أنس بن مالك، على المركز الأول بمجموع 99.80%، وإسراء نادي محمد عبدالمجيد، مدرسة أنيسة بنت خبيب الأنصارية، في المركز الخامس بمجموع 99.30%، وفاطمة محمد عبدالمنعم عوف، مدرسة السفر الأهلية في المركز السابع بمجموع 99.28%، ووليد خالد أحمد عبدالمجيد، مدرسة أحمد شهاب الدين، في المركز الثامن بمجموع 99.25%، وهدى أحمد جودة أحمد، مدرسة الفروانية الثانوية، في المركز التاسع بمجموع 99.22%.

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وحصلت الطالبة شهد رمضان عبدالسلام، مدرسة النجاة الأهلية، على المركز الرابع عشر بمجموع 98.94%، ودنيا أيمن إسماعيل سيد، مدرسة الجيل الجديد الأهلية، على المركز الخامس عشر بمجموع 98.89%، وندى محمود طه الزمر، مدرسة الإخلاص الأهلية، على المركز السابع عشر بمجموع 98.8%، ومريم محمد علي عبدالطيف، مدرسة الفروانية الثانوية، على المركز التاسع عشر بمجموع 98.69%.