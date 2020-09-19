شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين جريمة ختان لطفلة بمنطقة المقطم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، الواقعة المؤسفة بشأن إجراء ختان لطفلة تبلغ من العمر 12 عاما بمنطقة المقطم، بمحافظة القاهرة.

وأعربت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي- في بيان أصدرته اللجنة اليوم- عن غضبها الشديد من استمرار تكرار ارتكاب مثل هذه الجرائم في حق فتياتنا اللاتي لا حول لهن ولا قوه ولا يستطعن الدفاع عن أنفسهن بدافع العفة والشرف، مؤكدة أن العفة والشرف يكونان من التنشئة والتربية السليمة على الأخلاق والقيم.

وقالت إن هذه الجريمة، خيانة من الأباء والامهات للعهد الذي قطعوه على أنفسهم لحماية بناتهم والحفاظ عليهن، وأنه لا يوجد أي مبرر يبيح ارتكاب مثل هذه الجريمة أو يسمح بها.

وأكدت أنه على أفراد المجتمع دور كبير في رفض واستنكار هذه الجريمة وعدم السماح بارتكابها مرة أخرى، داعية رجال وسيدات مصر الشرفاء إلى الإبلاغ عن هذه الجرائم على خط نجدة الطفل 16000 حتى نمنع ارتكاب مزيد من هذه الجرائم، مشددة على أن القضاء على هذه الجريمة المؤسفة نهائياً لن تتم إلا بالتكاتف معا كافراد ومؤسسات ضد ختان الإناث.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي نداء للأهالي قائلة «حافظوا على بناتكم، أحموهم من أي أذى، أرفضوا بقوة الممارسات البالية الخاطئة التي ظلت تمارس على مدار عقود في حق بناتنا، أوقفوا نزيف دماء مزيد من الفتيات، وكونوا حريصين على احتواء بناتكن، وتربيتهن على الاحترام والاعتزاز بالنفس والدفاع عن حقهن في الحياة حياة كريمة، والفخر بكونهن ولدن إناث».

وشددت على أن اللجنة لن تتوانى في الدفاع عن حق الفتيات ضد هذه الجرائم، التي تتسبب في الاذى النفسي والجسدي للفتاة، والذي يستمر معاها طوال العمر، فهن وحدهن من يدفعن الثمن حسرة وألم وندم .

من جانبها، أوضحت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الدكتورة سحر السنباطي أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى البلاغ رقم 16363 صباح اليوم، والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إلى مستشفى الحسين الجامعي تعاني من نزيف على أثر تعرضها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية والمعروفة بـ«الختان» على يد «داية» بمسكن والدتها بمنطقة المقطم.

وقالت السنباطي إن إدارة المستشفي بادرت بالإبلاغ عن هذه الواقعة، والتي تحرر عنها محضر جنح المقطم وتم ضبط الأم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.

وأعربت السنباطي عن حزنها لهذه الواقعة المؤسفة، التي تعد جريمة بحق فتياتنا لا تسامح معها أبدا، موجهة بتقديم الدعم والمساندة اللازمة للطفلة، وتكليف إدارة خط نجدة الطفل بالمتابعة المستمرة للحالة الصحية للطفلة، كما وجهت بإحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التحقيق القضائي في هذه الجريمة.

Advertisements

وأكدت السنباطي أن هذه الجريمة لا تهاون معها- أبدا- وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة، وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها.

وأشارت إلى أن خط نجدة الطفل 16000 يقدم خدمة المشورة بهذا الشأن، مناشدة الأهالي بسرعة التواصل للمشورة والتوعية بأضرار جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وذلك على رقم الخط الساخن أو من خلال خدمة الواتس اب على الرقم 01102121600 .

ووجهت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث الشكر للنيابة العامة على مجهوداتها في التحقيق في مثل هذه الوقائع وعلى حرصها الدائم في انفاذ حقوق الأطفال والفتيات .