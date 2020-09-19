شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تنعى محمد فريد خميس: ساهم في الترويج لمسار العائلة المقدسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذى وافته المنية بأحد مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الكنيسة، فى بيان السبت، أن الراحل يعد رمزا وطنيا كبيرا، وأحد القامات الاقتصادية الوطنية، أسهم عبر سنين طويلة في إثراء الاقتصاد القومي المصري، وكان له اهتمام خاص بصعيد مصر تمثل في إقامة العديد من المشروعات التنموية، والأعمال الخيرية.

وتابعت: «كما نذكر له بكل إعزاز الدور الاجتماعي الهام الذي قدمه لأبناء الوطن من خلال مؤسسته الاجتماعية، ودعمه لدور العبادة، وإسهاماته في الترويج لمسار العائلة المقدسة بإنتاج مجموعة من المنسوجات المتميزة التي تجسد الزيارة المباركة لمصر».