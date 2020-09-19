شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يوافق على فتح فصول تمريض جديدة لاستيعاب 1104 طلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على فتح عدد من الفصول الإضافية للتمريض لإستيعاب عدد أكبر من الطلاب ستصل إلى 1104 طالب وطالبة موزعيين على 32 فصل دراسى داخل 13 مدرسة تمريض، تلبية لمناشدات أولياء أمورهم.

وعقد محافظ أسوان عدة لقاءات مع عمد ومشايخ قريتى بلانة وعنيبة بمركز نصر النوبة، وأيضاً مع عمد ومشايخ مدينتى الرديسية والبصيلية بمركز إدفو، وذلك بحضور الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وأكد حنفي أنه تم زيادة عدد الطلاب المقبولين 240 طالبة وطالبة تستوعبهم 8 فصول جديدة وذلك للتوسع في تخريج كوادر بشرية من الأطقم الطبية القادرة على تقديم خدمة صحية متميزة، موضحاً بأن العام الدراسى الحالى سيشهد زيادة 4 فصول ببلانة وعنيبة بإجمالى 120 طالب وطالبة، وهو الذي سيتوازى مع زيادة 3 فصول أخرى ستستوعب 60 طالب وطالبة بالرديسية، وأيضاً 60 طالب وطالبة بالبصيلية، بالإضافة إلى زيادة فصل بمدينة أبوسمبل السياحى سيضم 30 طالب وطالبة على ألا يتم تقديمهم لمستندات القبول أو إختبارهم إلا بعد الإنتهاء من تجهيز هذا الفصل.