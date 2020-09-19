شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل القائمة الوطنية للنواب وتصاعد أزمة حزب الوفد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أنه تقرر تأجيل تقديم أسماء المرشحين على القائمة الوطنية للانتخابات بسبب عدم حسم بعض الخلافات التى نشبت بين الأحزاب المشاركة فى التحالف اعتراضًا على عدد المقاعد المخصصة لكل حزب، لافتة إلى أن الخلافات فى حزب الوفد وتضارب القرارات داخله- والتى تضمنت الانسحاب من القائمة، وصدور بيان فى هذا السياق، نفاه رئيس الحزب فيما بعد، وأكد أن الخلافات تم حلها، وأن أعضاء الهيئة العليا غلّبوا المصلحة العليا للبلاد، وقرروا المشاركة والتراجع عن قرار الانسحاب- كانت سببًا كذلك فى تأخير إعلان الأسماء وتقديمها.

إلى ذلك، أعلنت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية «الكرامة والتحالف الشعبى والدستور والعيش والحرية» مشاركتها فى الانتخابات على المقاعد الفردية، بعد تصويت قواعدها الحزبية على القرار، فيما لم تحدد موقفها النهائى من المشاركة على مقاعد القوائم، وأعلن حزب المحافظين عزمه خوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد القوائم.

فى سياق متصل، شهد اليوم الثالث لتلقى أوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب فى المحافظات زحامًا وإقبالًا من راغبى الترشح، وسط إجراءات احترازية مشددة، وبلغ عدد مَن تقدموا فى الإسكندرية 139، وفى المنيا 113 للتسابق على 16 مقعدًا، وفى الشرقية 195 مرشحًا، وفى بورسعيد 55 مرشحًا على مقعدين فرديين، وفى الأقصر 60 مرشحًا، وفى شمال سيناء استقبلت اللجنة أوراق 12 مرشحًا.

وفى شأن آخر، يستقبل مجلس الشيوخ، اليوم، أعضاءه الفائزين فى الانتخابات، ولمدة يومين، لاستخراج بطاقات العضوية، وخصصت الأمانة العامة للمجلس البهو الفرعونى بمجلس النواب مركزًا لاستقبال الأعضاء.

وقام مسؤولو مركز المعلومات بالمجلس بتوصيل أجهزة الكمبيوتر المخصصة لتسجيل البيانات وربطها بشبكة المركز، وتخصيص مكان لتصوير النواب الجدد لاستخراج بطاقات العضوية، وتم تقسيم البهو إلى 6 لجان لتسجيل البيانات، وجهاز مخصص لطباعة الكارنيهات لتسليمها إلى النواب عقب انتهائهم من تسجيل البيانات، بالإضافة إلى عدد من المقاعد المخصصة للانتظار، وقامت الأمانة العامة بالاتصال بالأعضاء لتحديد مواعيد حضورهم إلى المجلس وتسجيل بيانات المرافقين لهم وعددهم للتمكن من تحديد العدد الذى سيحضر خلال يومى التسجيل.

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