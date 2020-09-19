شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تكشف الهدف من مبادرة «مستقبلنا رقمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات، القائم بعمل صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة «مستقبلنا رقمي» تهدف إلى تنمية مهارات الشباب وتدريب 100 ألف شاب في 3 مسارات مهمة، تم اختيارهم بعناية شديدة، وتشمل التسويق الإلكتروني، وتطوير المنصات الإلكترونية، والمسار الثالث هو البيانات وتحديث البيانات الذي يعتبر المدخل الرئيسي للذكاء الاصطناعي.

وأضاف «محفوظ»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه جاء تحديد هذه المسارات لأنها الأكثر طلبًا ونموًا حاليًا خلال الـ5 سنوات القادمة للسوق العالمية، وكل مسار منها له متخصص ومحترف وعقب المستوى الأول اختبار، بينما المستوى الثانى والثالث سيكونان بمثابة مشاريع عملية تحت إشراف متخصصين أون لاين مع كل المتدربين كى يستطيعوا اجتياز هذه المشاريع بنجاح بموجب شهادة من شركات عالمية أمريكية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وتابع: «يتم تأهيل المتدربين إلى الفرص الحقيقية لسوق العمل العالمي»، مشيرًا إلى شق الالتحاق بمنصات العمل العالمية والتدريب عليها وذلك لوجود كثير من الشباب المصري لديه العديد من المهارات العملية والتقنية ويمكن الالتحاق بها عن بعد وهي منصات عالمية يمكن الحصول منها على فرصة عمل جيدة في أي دولة أوروبية أو أمريكية متاح فيها فرص عمل من خلال مشاريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.