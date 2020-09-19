شكرا لقرائتكم خبر عن الفائزة بمنصب عضو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تكشف دور مصر وكواليس الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة وفاء بسيم، الفائزة بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم، إنه وللمرة الأولى تجلس سيدة مصرية على مقعد بلجنة حقوق الإنسان فى المقر الأممى الكبير، موضحة أن مصر تعمل على تنفيذ العهد العالمى للحقوق المدنية والسياسية وهو أحد أجنحة تحقيق حقوق الإنسان وفقًا للأمم المتحدة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن من أحد مبادئ مصر أنه لا يمكن أن تسير حقوق الإنسان ما لم يتحقق الحقوق الاجتماعية وغيرها، قائلة: "تشرفت بتمثيل مصر فى فبراير الماضى ونتيجة جهود الزملاء فى وزارة الخارجية ووفد مصر فى الاتحاد الإفريقي".

وأكملت وفاء بسيم، أن كواليس الانتخابات كانت صعبة فقد كان هناك صعوبة فى الانتقال فى ظل أزمة كورونا وصعوبة أن يلتقى المرشح بأعضاء الدول لشرح توجهه وبرنامجه الانتخابى وإقناعهم بذلك، كما أن عملية التصويت تمت فى وضع شديد التعقيد بالنسبة للإجراءات الاحترازية.

وتابعت بسيم، أن كان هناك تنافس على 9 مقاعد من قبل 18 مرشحا والانتخابات باللجنة ذات طبيعة عالمية فليس هناك عدد محدد أو طبيعة إقليمية ويتم التصويت من الجميع وكان عبئًا على الوفد المصرى أن يعرف المصوتين والكواليس، والرئيس السيسى حريص على مفهوم حقوق الإنسان.