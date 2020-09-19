شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طبيبة جديدة بـ«كورونا».. ونقابة الأطباء تنعاها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت النقابة العامة للأطباء، الدكتورة ليلي السيد زيادة، أستاذ أمراض الدم بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية، والتي توفيت في مستشفى الطلبة بالإسكندرية نتيجة الإصابة بفيروس «كورونا». وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرتها الكريمة سائلة الله أن يرحمها برحمته الواسعة وأن يُسكنها مع الأبرار والشهداء. وأكدت النقابة أن زيادة تعد الشهيدة رقم 171 بين شهداء الأطباء الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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