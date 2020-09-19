شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الجولة التفقدية لمحافظ كفرالشيخ بشوارع العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإزالة الأرصفة المخالفة بشارع صبري القاضي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لـ«نورالدين» بشوارع غرب وشرق المحافظة، السبت، لمتابعة المشروعات الخدمية بالعاصمة، ورصف الشوارع، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وقالالمحافظ إنه تم إزالة 4 أرصفة مخالفة تعديات على حرم الشارع الرئيسي، وأنه تفقد موقف كفر الشيخ العمومي، وتفقد أعمال الرصف بأحياء حي شرق كفر الشيخ.