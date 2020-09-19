شن حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بحي المناخ ببورسعيد (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع الدكتور منصور بكرى، رئيس حي المناخ ببورسعيد، السبت، حملة رفع الإشغالات والمخالفات المستمرة بمناطق الحى. وقامت الحملة بالمرور بشارع النصر وشارع ستالين جراد وشارع ٢٣ ديسمبر وشارع الأمين وشارع عاطف السادات وبمنطقة قشلاق السواحل وبمنطقة العرب القديم وبمنطقة الكويت، وتم رفع العديد من الإشغالات والبنوك الخشبية والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق، ما يعوق الحركة المرورية. كما تم استكمال إزالة اللافتات والإعلانات المخالفة من أعمدة الإضاءة وبالشوارع تأتى هذه الحملة استكمالًا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق الحى بمشاركة القيادات وفريق العمل بإدارة الإشغالات والإدارات المعنية بالحي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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