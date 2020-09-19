شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: بحث «فكرتك مصلحتك» يدعم التعامل بالدفع الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إبراهيم رمضان، مدير المشروعات بالمكتب الفني بوزارة المالية، والفائز بمشروع بحثي بعنوان «فكرتك مصلحتك» بالوزارة، إن الدولة المصرية بدأت تهتم بالشباب وتأهيلهم في مراكز قيادية في الوزارات ومنها وزارة المالية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهتم بالشباب لتولي مراكز قيادية بالوزارات.

وأضاف «إبراهيم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «وطن رقمي»، مع الإعلامي حسن عثمان، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أحدث طفرة هائلة في الوزارة من خلال الأفكار المبدعة والتى تساعد على تقديم كل الحلول للمشكلات التي تواجه مصلحة الضرائب والوزارة بشكل عام، مشيرًا إلى أنه اقترح مشروعًا لتشجيع التعامل النقدي من خلال دعم الدفع الإلكتروني على مستوى المتعاملين في مصلحة الضرائب.

وتابع: «المشروع يدعم التعامل الرقمي والدفع الإلكتروني؛ مما يتيح عدم الذهاب إلى مصلحة الضرائب وتكون العلاقة رقمية وإلكترونية فقط»، مشيرًا إلى أنه تم تقديم أكثر من 170 بحثًا وتم اختيار 23 بحثًا منها قابلة للتنفيذ، حسب المدة الموضوعة في البحث نفسه، مصحوب بجدول زمني لتنفيذه.