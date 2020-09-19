شكرا لقرائتكم خبر عن حي العرب في بورسعيد يستعد للشتاء بتطهير وتسليك بالوعات الصرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عادل عبدالفتاح، رئيس حي العرب ببورسعيد، بالتنسيق مع العميد أيمن خيرى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببورسعيد، عملية تطهير وتسليك وتركيب أغطية بالوعات، والدفع بفرق الصيانة الفنية وفرق الشبكات في أعمال التطهير والملس لخطوط وشبكات الصرف الصحي في مختلف شوارع ومناطق الحى.

يأتي ذلك في إطار خطة التطهير الدورية التي تجريها المحافظة والأحياء استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، والمتابعة المستمرة للشبكات الصرف.