شكرا لقرائتكم خبر عن مستحقو الورش الحرفية فى الغردقة يشكون ارتفاع أسعارها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض أصحاب الورش الحرفية والصناعية بمدينة الغردقة، المستحقون لورش بديلة، الأسعار التى حددتها وزارة الأوقاف لبيع الورش بمدينة الحرفيين الجديدة، مطالبين بالتخفيض، فيما أكد مسؤولو محافظة البحر الأحمر أنه سيتم، وبشكل عاجل، نقل الورش الصناعية والحرفية إلى مدينة الحرفيين بعد تزايد شكاوى المواطنين بمدينة الغردقة من انتشار الورش الصناعية والفنية والحرفية التى تقلق السكان والملوثة للبيئة بمختلف الأحياء السكنية بمدينة الغردقة ما شوه وجه المدينة السياحية أمام زائريها.

وتضم المرحلة الأولى لمدينة الحرفيين ٧٥٠ ورشة ومحلا تجاريا تكلفت ٣٥٠ مليون جنيه.

وكشف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، خلال تفقده لمدينة الحرفيين بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لم يتم تسليم وحدات المرحلة الأولى من الورش حتى الآن، وتم إرسال نسخة من الكشوفات الخاصة بالمرشحين للحصول على ورش حرفية لمجلس مدينة الغردقة وهيئة الأوقاف والصندوق الاجتماعى للتنمية، بسبب عدم مقدرة أصحاب الورش على دفع تكلفتها.

وأوضح أنه يسعى دائمًا للوقوف بجانب أهالى المحافظة ويقدم لهم الدعم بقدر المستطاع فى شتى المجالات، لذلك قام بالتواصل مع وزير الأوقاف وتدخل لدى البنك المصرى للصادرات لتمويل مدينة الحرفيين بالكامل ١٠٠% بفائدة متناقصة بلغت ٥%.

يذكر أن مدينة الحرفيين تقع على الطريق الدائرى الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة ٦٠ فدانا، وتشمل إنشاء ١٢٥٣ وحدة حرفية.

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