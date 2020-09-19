شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية لتنفيذ محور قوص على النيل في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، السبت، الأعمال النهائية لتنفيذ محـور قوص على النيل الذي تبلغ تكلفته الاجمالية 1.521 مليار جنيه ويبلغ طـوله 19 كم وعرضه 21 متر بواقع 2 حــــارة مـــرورية لكل إتجاه، والذي يشتمل على عدد 30 عملا صنـاعيا( 15 كوبرى 15 نفق) منها عدد 6 كبارى رئيسية بتقاطع المحور مع كل من (الطريق الصحراوى الشرقى- نهر النيل- ترعة الكلابية بالطريق الزراعى القاهرة /اسوان –الطريق الزراعي الغربي- السكة الحديد- الطريق الصحراوى الغربي) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف وحيث بلغت نسبة تنفيذه 98.5 % ومن المخطط افتتاحه خلال الفترة القادمة.

واكد الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بالمحور من كباري وأنفاق، وأنه جاري الانتهاء من أعمال الطرق بالمحور وأن تنفيذ كافة الاعمال تتم وفقا لقياسات الجودة العالية خاصة مع اهمية المحور في ربط الطريق الصحراوى الشرقى والطريق الزراعى الشرقى بطريق (القاهرة – أسوان) الصحراوى الغربى عابرا نهر النيل والطريق الزراعى الغربى (القاهرة – أسوان) شمال مدينة قوص بمحافظة قنا، بالإضافة إلى أهمية المحور في تنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وأهميته في الحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية التي تقوم بنقل المواطنين من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس.

وأوضح الوزير أن تنفيذ وانشاء هذا المحور يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبحيث يكون المحور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل،مضيفاً أنه تم التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل تضاف على محاور وكباري النيل القائمة، بحيث تربط هذه المحاور شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى لعبور النيل فقط منها 13 محورا في الصعيد بتكلفة إجمالية 19 مليار جنيه تم الانتهاء من تنفيذ 3 محاور منها عند مدن (بنى مزار – طما – جرجا) وجارى العمل ولأول مرة في تنفيذ 9 محاور على النيل في الصعيد في وقت واحد (عدلي منصور – سمالوط – قوص – كلابشة – ديروط – دراو – بديل خزان أسوان – الفشن- أبوتيج)، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح 5 محاور خلال الفترة المقبلة ومن المخطط بدء العمل في إنشاء محور منفلوط في العام المالي 2021/2022.

وأوضح محافظ قنا أن المحور سوف يحقق نقلة تنموية ضخمة للمحافظة حيث يربط بين كافة الطرق الصحراوية والزراعية الماره بالمحافظة كما يتميز بقربه من مطار الأقصر الدولي وموانئ التصدير بالبحر الأحمر مما يخلق حلقة تبادل تجاري واسعة النطاق وسرعة في النقل كما انه يخدم مشروعات التنمية والاستثمار كمشروع المثلث الذهبى ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمنطقة الصناعية والمنطقة الاستثمارية الحرة بمدينة قفط والتجمع العمراني بمدينة غرب قنا وتوفير فرص عمل للشباب من ابناء المحافظة.