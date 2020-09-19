شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على تقديم طلبات« التصالح» في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية فى المحافظات، استقبال المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم، وشهدت منافذ تلقى الطلبات إقبالًا من الأهالى.

فى السويس، زار الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، مبنى رئاسة حى الجناين، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجى، والتقى عددًا من أهالى القطاع الريفى بحى الجناين، واستمع إلى شكواهم وطلباتهم فى مجال التصالح فى البناء، موضحا أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفيق أوضاعهم.

وقال إن المحافظ أصدر عدة قرارات للتسهيل على المواطنين للتصالح، منها تخفيض الأسعار التى تصل لأكثر من 70% من قيمة المبالغ المحددة للتصالح، ومنها 50 جنيها للمتر فى القطاع الريفى.

وفى القليوبية، واصل الدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حى شرق شبرا الخيمة، استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح فى مخالفات البناء، وفحص الأوراق أثناء تفقده أعمال المركز التكنولوجى لمتابعة سير العمل وتقديم التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم الطلبات.

وتابع اللواء نادر سعيد، رئيس مدينة الخصوص، إقبال المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم، وأعطى تعليمات لموظفى استقبال الأوراق ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات لهم.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، برئاسة على عبدالستار، بوقف أعمال 3 مبان مخالفة فى قريتى كفر مويس وشبلنجة، وقام موظفو الوحدة بفك الشدات الخشبية للمبانى المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية

حيال المخالفين.

وفى الجيزة حرص المحافظ اللواء أحمد راشد، على متابعة إجراءات تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء بمدرستى أحمد عرابى وأبو ظبى الإعدادية، اللتين تم تجهيزهما لاستقبال طلبات مواطنى مركزى أبوالنمرس والبدرشين.

وقال محافظ الجيزة إنه تم تجهيز 10 مدارس بالأحياء والمراكز التى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لتلقى طلبات الراغبين فى التصالح للتسهيل عليهم وتفتيت الكثافات بالمراكز التكنولوجية.

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ولفت إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقًا للقيم الواردة بقرارات المحافظة، كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم، مشددًا على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.

وفى سوهاج، تابع مدحت القاضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، سير العمل بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حيث يتم سداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة.