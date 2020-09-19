شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من محامي أحمد حسن وزوجته زينب بعد الإفراج عنهما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام دحروج، محامي اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، إن موكليه تعهدا أمام النيابة بعدم استخدام ابنتهما في الفيديوهات مرة أخرى.

وأضاف دحروج، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن قناة أحمد حسن وزينب على اليوتيوب لم يتم غلقها ومرفوع عليها أكثر من 3 آلاف فيديو في العام بخلاف فيديوهات ابنتهما.

وأشار إلى أن الفيديوهات التي تظهر فيها ابنة موكليه لا تهدف للربح ولكن توثيق للمرحلة العمرية لها والممازحة معها، وليس «خض الطفلة» .