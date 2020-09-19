شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة مجموعات التقوية في مدارس دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقدت الدكتوره هناء نويجي، وكيل إدارة دسوق التعليمية، اجتماعا طارئًا مع مديري مراحل التعليم بالإدارة. بحث الاجتماع تشكيل لجان المتابعة لمجموعات التقوية بالمدارس، وتشكيل لجان متابعة جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد والمدارس الجديدة التي ستفتتح قريبا، ودراسة تعاون مدارس التعليم الفني في دهان المدارس وزخرفة الأسوار. حضر الاجتماع كل من طارق شحاته، مدير التعليم الإبتدائي، وإبراهيم بصله، مدير التعليم الإعدادي، ومحمد شومان، مدير التلعيم الثانوي، وعبدالله عيسي، مدير التعليم التجريب، وسمير ماضي، مدير التعليم الفني، وأحمد دراج، مدير المتابعة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,641

تعافي 87,158

وفيات 5,715

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