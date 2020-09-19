شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» يرشح «الماشطة» بالدائرة الأولى في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رشح حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط محمد مصطفي الماشطة، المستشار القانوني باتحاد الكرة المصري، على المقاعد الفردية بالدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ.

وبذلك يكتمل ترشيح حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية الأربعة المخصصة للمحافظة بعد الدفع بسمير التلباني ومجدي البساطي على الدائرة الثانية التي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد، علاوة على رجل الأعمال محمد أيمن رخا ومحمد الماشطة على الدائرة الأولى.