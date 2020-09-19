شكرا لقرائتكم خبر عن 108 طلبات تصالح مع مخالفات البناء في مركز القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، إن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل إجمالى عدد 31 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، ومراكز المعلومات بالوحدات القروية استقبلت إجمالى 77 طلباً للتصالح.
أضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار محافظ الأقصر بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، ليكون سعر المتر السكني 50 جنيها في القرى، وتخفيض سعر المتر السكني في المدن 50%.
وناشدت محافظة الأقصر المواطنين سرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020، ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.
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