شكرا لقرائتكم خبر عن 108 طلبات تصالح مع مخالفات البناء في مركز القرنة غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، إن المركز التكنولوجي بالمدينة استقبل إجمالى عدد 31 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، ومراكز المعلومات بالوحدات القروية استقبلت إجمالى 77 طلباً للتصالح.

أضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتوفير وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين للتصالح في مخالفات البناء، وبعد قرار محافظ الأقصر بشأن تخفيض الأسعار بالنسبة للقري والعزب والنجوع، ليكون سعر المتر السكني 50 جنيها في القرى، وتخفيض سعر المتر السكني في المدن 50%.

وناشدت محافظة الأقصر المواطنين سرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020، ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.