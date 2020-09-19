شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: «المنوفية» تتصدر طلبات التصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء بلغت مليونا و180 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مواعيد العمل لتلقي طلبات التصالح من الثامنة حتى العاشرة مساء دون وجود إجازات أسبوعية.

وكشف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم الاستعانة بالمدارس والوحدات المحلية لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن عدد كبير من المحافظات قامت بتخفيض أسعار المتر في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن محافظة القاهرة خفضت 70% من قيمة التصالحات والإسكندرية 50% والغربية 35% فيما يبلغ سعر متر المخالفات في القرى 50 جنيهًا.

وأوضح أن المنوفية تتصدر طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفي المرتبة الثانية محافظة البحيرة، ثم القليوبية والدقهلية، ثم المنيا، والقاهرة، والجيزة، والغربية.

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