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شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة لتنظيف شواطئ وقاع البحر الأحمر بمشاركة عدد من الغواصين والمتطوعين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بمشاركة العشرات من المتطوعين والغواصين ومحبي البيئة البحرية؛ نظمت غرفة الغوص والأنشطة البحرية بالبحر الاحمر مبادرة لتنظيف قاع وشاطئ البحر الأحمر في عدة مناطق ضمن مشاركتها في اليوم العالمي للنظافة.
وأوضحت الغرفة، في بيان لها، أن «أحد أهم أهدافنا في هذا الحدث العالمي هو منع استخدام البلاستيك في معالمنا الطبيعية؛ لأنها تعد أخطر مشكلة تهدد شواطئنا والأسماك البحرية والحيوانات البحرية كما تهدد خطر كبير على حياة الإنسان».
وأشارت إلى أنه يوجد 8 ملايين طن من النفايات البلاستيكية في محيطاتنا كل عام؛ لذلك يجب منع وحظر استخدام البلاستك في معالمنا الطبيعية، موضحا أنه إذا لم يتم تنفيذ هذا المقترح ستكون النفايات البلاستيك أكثر من المحيطات في 2050، وتشجع الغرفة وجميع أعضاء الغرفة المتمثلة في مجتمع الغوص والغطس والرياضات المائية الجميع في المشاركة في هذا اليوم ومنع استخدام البلاستيك.
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