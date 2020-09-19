شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إصابات «كورونا» في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، إن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح بأن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب.
وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة»، المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، اليوم السبت، أنه لن يكون هناك لقاح لكورونا في 2020، متمنياً أن يوجد في أوائل 2021 لقاح للقضاء على فيروس كورونا.
وأوضح أن إصابات فيروس كورونا في مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، لافتاً إلى أنها لا تزيد ولا تقل عن 10%.
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الوضع في مصر
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اصابات
101,641
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تعافي
87,158
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وفيات
5,715
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