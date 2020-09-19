شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر لم تنتصر على «كورونا» ولكنها سيطرت على المرحلة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا» بوزارة الصحة، إن مصر استطاعت أن تسيطر على الموجة الأولى، لكن ما زلنا لم ننتصر عليه، وهذه السيطرة تمت بتعاون مجتمعي كامل من الدولة المصرية، لكن العامل الأساسي في نجاحها هو وعي المواطن المصري.

وأضاف حسني، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «من القاهرة» المذاع على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن الموجة الثانية لها تعريف، وهو الوصول إلى 5% من عدد الإصابات ثم زيادتها مرة أخرى، معقبا: «نتمنى في أوائل 2021 أن يكون هناك لقاح للقضاء على فيروس كورونا»، لافتاً إلى أن هناك هاجس في تشابه الأعراض بين الأنفلونزا و«كوفيد 19»، ولابد من الكشف الطبي المبكر.

وأشار إلى أن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات، ولن نسمح أن يصبح أي مريض مصري فئران تجارب، مؤكداً أن مصر أقوى مما نتخيل خاصة في إنتاج اللقاحات.