شكرا لقرائتكم خبر عن سكان شارعي «السعودية والكويت» في إسنا يشكون من توقف مشروع الصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد كبير من سكان شارعى الكويت والسعودية في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر من عدم استكمال مشروع الصرف الصحى وعدم دخوله للمنازل حتى الآن، مما دفع الأهالى إلى التقدم بشكاوى عديدة إلى رئيس مجلس المدينة والمحافظة دون جدوى.

وامتدت مياه الصرف للمنازل وتسببت في تشقق عدد من المنازل ما يهدد حياتهم، مطالبين بسرعة البدء في مشروع الصرف الصحي المتوقف منذ عدة شهور، بدلا من استخدام سيارات الكسح بمبالغ مالية كبيرة أسبوعيًا.

ويقول رضوان خميس، أحد سكان المنطقة، إن أهالى المنطقة يعيشون في حالة من القلق نتيجة الأملاح والشروخ في الجدران والحوائط مما يمثل خطورة بالغة عليهم قد تؤدى إلى انهيار المنازل في أي وقت، وحاول الأهالى مرارا وتكرارا التقدم بشكاوى إلى المسئولين دون جدوى.

وقال محمد علي، أحد السكان، إن الأهالي يعانون منذ سنوات طويلة من مشكلة الصرف الصحى في شارعي السعودية والكويت، ويضطرون لستخدام الخزانات في المنازل ما أدى إلى شروخ في الجدران ورشح المياه على الحوائط وترسب نسبة الأملاح وانهيار الجدران بسبب ذلك.

وأضاف أنهم يعيشون في قلق مستمر بسبب ارتفاع نسبة الأملاح في الجدران وتشققها وانهيار أجزاء منها بسبب الصرف الصحى، بالإضافة إلى عدم قدرة الأهالى على دفع قيمة سيارات الكسح كل أسبوع التى تقدر شهريا بـ500 جنيه، مطالبين بالاستجابة لمطالبهم.

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