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رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا يكشف الفرق بين الإنفلونزا وكوفيد 19

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن لقاح جامعة إكسفورد تم وقفه مؤقتا، مشيرا إلى أنه لا بد من التفريق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والأنفلونزا العادية، موضحا أن العطس والاحتقان في "الزور" ليس من أعراض كورونا، أما الإسهال واضطرابات الجهاز الهضمي هي ضمن أعراض فيروس كورونا.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه سيقوم بإرسال إنفوجراف لتوضيح الفرق بين الإصابة بالفيروسين، كما أنه سيتم عمل مؤتمر لتوضيح كافة الأعراض الخاصة بكل فيروس، خاصة أن هناك بعض التشابه في الأعراض، مطالبا المواطنين بضرورة الحرص الشديد في التعامل والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

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