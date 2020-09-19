شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى يوضح حكم ذبح البهيمة المتردية وأكلها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قوله تعالى :" حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ"، مفسراً قول الله سبحانه وتعالى "والمتردية"، بأنها هى البهيمة التى وقعت وتردت من شىء مرتفع مثل الجبل والحفرة وماتت بسبب السقطة.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن البهيمة التى وقعت من أعلى وماتت بعد أن تردت لا يجوز أكلها ويحرم لحمها، مشيراً إلى أنها إذا كانت على قيد الحياة بعد سقوطها ومازالت تنازع الحياة، يجوز ذبحها والتذكية بها وهنا تكون حلال ولا حرمة فيها.

Advertisements

وكان "الجندي"، قد قال إنه تلقى رسالة من إحدى السيدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى يرد عليها بنفسه، حيث كتبت أنها سيدة أرملة ولديها 4 أولاد وتصرف معاش زوجها ووالدها، ووالدتها قررت البقاء فى بيتها ولكنها غاضبة منها لأنها تأخذ معاش زوجها وتتآمر عليها هى وأختها، متابعًا: "صاحبة الرسالة قالت برضو إنها اتصلت بيها فرفضت الرد فقررت أحسبن عليها".