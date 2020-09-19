شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: تراكم بعض القراءات فى الفترة السابقة يمثل أغلب أسباب الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء: "إن نسبة الشكاوى من الفواتير قلت بدرجة كبيرة جدًا بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد، الذي لا يعتمد أي فاتورة إلا بعد توثيقها بصورة من العداد، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون الفواتير دقيقة"، متابعا: "نؤكد حق المواطن في الشكوى، ومفيش حاجة اسمها المواطن يدفع وبعدين يشتكى".
وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر قناة "dmc": البرنامج يكون محملًا مع أجهزة الكشافين الذين يقرؤون العدادت ولا يفتح إلا فى مكان العداد، حيث يلتقط القارئ صورة، ويرسلها فورًا إلى مراكز جمع القراءات، ويجرى مراجعتها".
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تراكم بعض القراءات في الفترة السابقة يمثل أغلب أسباب الشكاوى، حيث لم ينتظم المواطنون في دفع الفواتير حيث يفاجئ بقيمة كبيرة بالنسبة للفاتورة.
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