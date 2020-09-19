شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة السياحة والآثار تعلن حصول 700 فندق من أصل 1200 على الشهادة الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور سهى بهجت المتحدث الرسمى باسم وزارة السياحة والآثار، إن الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، اجتمع فى زيارة قصيرة إلى ألمانيا، مع مجموعة من المسؤولين السياحيين، وكان على رأسهم وزير الدولة لشؤون السياحة الألمانية ورئيس لجنة السياحة فى البرلمان ورئيس لجنة أزمة كورونا فى ألمانيا.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذى يعرض عبر قناة "dmc"، أن هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة اجتماعات لمناقشة عودة حركة السياحة الألمانية لمصر، لأن مصر من ضمن الدولة التى وضعتها ألمانيا فى قائمة حظر السفر.
وتابعت:"جرى استعراض الجهود التى قامت بها مصر خلال الفترة الماضية لعودة حركة السياحة الخارجية وضمان سلامة السائحين فى جميع المناطق السياحية التى جرى فتحها، وهو ما جرى إبرازه، وزار مصر فى هذه الفترة القصيرة نحو 250 ألف سائح حول العالم، ولم يجرى تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا، كما حصل 700 فندق على شهادة العلامة الصحية من إجمالى 1200 فندق قدموا الطلب".
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