شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزلندا لدى القاهرة يحيى الذكرى لـ127 لمنح المرأة حق التصويت فى بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا جريج لويس ، سفير دولة نيوزلندا لدى القاهرة، الذكرى السنوية الـ 127 لمنح المرأة حق التصويت في نيوزيلندا، والتي تصادف اليوم 19 سبتمبر، ففي مثل هذا اليوم من عام 1893 أقرت بلاده قانون الانتخابات الذي منح النساء حق التصويت.

وغرد سفير دولة نيوزلندا لدى القاهرة عبر حسابه الرسمي على تويتر :"يصادف عام 2020 الذكرى السنوية الـ 127 لمنح المرأة حق التصويت في نيوزيلندا. في 19 سبتمبر 1893، تم إقرار قانون الانتخابات 1893، الذي أعطى جميع النساء حق التصويت. ونتيجة لذلك، أصبحت نيوزيلندا أول دولة في العالم تمنح المرأة حق التصويت".

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه نيوزلندا إلى إجراء انتخابات تشريعية، كان من المقرر عقدها اليوم 19 سبتمبر لكن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اتخذت قرارا في وقت سابق بتأجيل الانتخابات التشريعية إلى 17 أكتوبر بسبب تسجيل زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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وفي أغسطس الماضي، قررت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إرجاء الانتخابات التشريعية المقررة في 19 سبتمبر إلى 17 أكتوبر بسبب الطفرة الجديدة في تفشي فيروس كورونا في البلاد وما تسببت به من عرقلة للحملة الانتخابية، وقالت أرديرن إن "هذا القرار يمنح كل الأحزاب الوقت للقيام بالحملة الانتخابية على مدى الأسابيع التسعة المقبلة ووقتا كافيا للجنة الانتخابية لضمان إجراء الانتخابات".