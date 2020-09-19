شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى ينعى وفاة رجال الأعمال محمد فريد خميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية اليوم السبت، بعد صراع مع المرض. Advertisements وتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعياً المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. ويمتلك رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، العديد من الشركات، أبرزها مجموعة النساجون الشرقيون، وهو من مواليد محافظة كفر الشيخ أبريل 1940، وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة.

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