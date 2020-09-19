شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تنظم "اجتماع الشباب" بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الكنيسة الكاثوليكية، " اجتماع الشباب" بكنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، وذلك بحضور الأب جورج سامي الراعي المساعد بالكنيسة، وبمشاركة عدد من شباب الرعية، ودار موضوع اللقاء عن الدعوات، كما تم تناول بعض الخبرات الحياتية للحضور، حيث تحدث الأب جورج سامي عن دعوته الكهنوتية، فيما تحدثت الأخت ديانا من راهبات قلب يسوع المصريات عن دعوتها في حياة الرهبنة، كما تحدث الأستاذ رامز وزوجته من حديثي الزواج عن دعوتهم في سر الزواج.

وقد أعلنت الكنيسة الكاثوليكية، دعوة كل مجالس ولجان الإيبارشية البطريركية للمشاركة في افتتاح "السنة الرعوية.. كلمة الله"، الذى سيبدأ بقداس برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك، ونائبه الأنبا باخوم، السبت المقبل، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، السبت الماضى العام الأكاديمى الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادى "إكلريكية القديس لاون الكبير"، حيث ترأس القداس الإلهى بمشاركة مطارنة السينودس المقدس، وحضور المطران نيقلاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر و المطران كريكور كوسا مطران الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وبمشاركة الأب بيشوي رسمي مدير الكلية الإكليريكية بالمعادى، والأب أندراوس فهمى، مدير كلية العلوم الدينية فى السكاكينى، ولفيف من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات، والشمامسة الاكلريكيين الدارسين بالكلية.

وتخلل القداس الإلهى الكلمة الروحية من البطريرك، والتي وجه فيها كلمة للشمامسة الاكلريكيين قائلا :" أنتم مستقبل الكنيسة "، مؤكدا علي فرحته بما يصلون إليه، و بحماسهم للتعلم، مضيفا أننا جميعا يجب أن نظل تلاميذا ليسوع طوال حياتنا حتي و نحن معلمون للاخرين، و اختتم كلمته بتهنئة الاب بيشوي رسمي و الشمامسة الاكلريكيين بالعام الاكاديمي الجديد مصليا أن ترجع الأمور إلى طبيعتها.

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في سياق متصل، أعلنت إدارة المعهد الكاثوليكى للعلوم الدينية، عن قداس افتتاح السنة الدراسية للعام 2021-2020، ويترأسه الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وقد أشار المعهد في بيان، أنه سيتم تكريم لخريجي المعهد ومنحهم شهادات تكريم، وذلك يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2020، بمقر المعهد.

ومن المقرر أن تنظم الكنيسة الكاثوليكية حفل تخرج لكل من شباب القاهرة والإسكندرية والدلتا، يوم الخميس 8 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وحضور الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، والأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية.