شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء يكشف موعد انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه لم يتم تحديد موعد للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن هناك مخطط لنقل الموظفين في النصف الأول من عام 2021م، ولن يتم نقلهم مرة واحدة، وإنما سيتم بشكل متتابع، وستنتقل كافة الوزارات والعالمين بها والموظفين والوزراء إلى هناك.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه سيكون هناك لجنة مخصصة ستتولى الإشراف على نقل الموظفين والعاملين بالوزارات، خاصة أن كل وزارة لها مبنى وكل مبنى له تقسيمة معينة، وتم حصر تلك المباني، واللجنة المسئولة هي التي ستتولى الأمر.

وأوضح أنه تم الانتهاء من كافة المباني، ونسبة الإنجاز مرتفعة للغاية استعدادا لنقل الموظفين والعاملين في الوزارات، مشيرا إلى أن البنية التحتية للعاصمة الجديدة اعتمدت على الرقمنة".