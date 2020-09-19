شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا للإخوان: لن نسمح أن يكون المريض المصرى فأر تجارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن "الناس لازم تبطل تسمع وتشوف المواقع القنوات المشبوهة للإخوان"، مشيرا إلى أن هناك 17 تجربة سريرية تقام على لقاحات كورونا، ولن نسمح أن يصبح أى مريض مصرى فأر تجارب، مؤكداً أن مصر أقوى مما نتخيل خاصة فى إنتاج اللقاحات.

Advertisements

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال لقائه، اليوم السبت، ببرنامج من القاهرة، والذى يقدمه الإعلامى عمرو عبد الحميد على فضائية "سكاى نيوز" عربية، أن مصر استطاعت أن تسيطر على الموجة الأولى من الوباء، لكن ما زالنا لم ننتصر عليه، وهذه السيطرة تمت بتعاون مجتمعى كامل من الدولة المصرية، لكن العامل الأساسى فى نجاحها هو وعى المواطن المصرى، مؤكدا على أن الموجة الثانية لها تعريف، وهو الوصول إلى 5% من عدد الإصابات ثم زيادتها مرة أخرى، قائلا: "نتمنى فى أوائل 2021 يكون هناك لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، لافتاً إلى أن هناك هاجس فى تشابه الأعراض بين الانفلونزا وكوفيد 19، ولابد من الكشف الطبى المبكر.

وأكد أنه لن يكون هناك لقاح لكورونا فى 2020، متمنياً أن يوجد فى أوائل 2021 لقاح للقضاء على فيروس كورونا"، موضحًا أن إصابات فيروس كورونا فى مصر وصلت إلى مرحلة الثبات، لافتاً إلى أنها لا تزيد ولا تقل عن 10%، ونصل إلى انتكاسة إذا تضاعف هذا الرقم خلال أسبوع إلى 20 أو 30%.