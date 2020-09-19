"الرى": نتعامل بشكل جيد مع موسم الفيضان والوزير فى أسوان لتفقد السد العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن مصر تمر بفترة موسم الفيضان، التي تبدأ في بداية أغسطس من كل عام لمدة 3 أشهر، إذ تستعد الوزارة له للتعامل معه بشكل جيد.
وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، الذي يعرض عبر قناة "dmc" ": نتابع كميات المياه التي تصل مصر وبخاص من السد العالي، ووزير الري موجود في أسوان، لتفقد السد العالي والمنشآت التابعة له".
وتابع: "نحن معنيون في المقام الأول بمتابعة مخرات السيول كافة، وشبكات الترع والمصارف خلال فصل الشتاء المقبل، للتأكد من جاهزيتهم، وسنحافظ على الأرواح والممتلكات الخاصة".
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