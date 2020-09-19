شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الرهان الإخوانى على الأراجوزات والهاشتاجات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: موسم الرهان الإخوانى على الأراجوزات والهاشتاجات.

وأقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

سر الاستدعاء الجديد لـ«محمد على» بعد فشله المتكرر فى أداء مهمة الخيانة والتحريض.. موسم الرهان الإخوانى على الأراجوزات والهاشتاجات.. مصر تتعرض لقصف مباشر يستهدف هدم عمود الثقة القائم بين المواطنين ورأس الدولة ودرع الدولة وسيفها ممثلا فى الجيش.. ملايين الدولارات لاستغلال السوشيال ميديا للتشويه.. لماذا لم يدرك الإخوان ومن يمولهم أن لعبة «الهاشتاجات» فشلت فى هز ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة وفضحت أكبر عمليات نصبهم فى ملف اللجان الإلكترونية؟

محافظ البنك المركزى: مصر سددت 35 مليار دولار.. المؤسسات الاقتصادية الدولية تكذب شائعات الجماعة الإرهابية.. وكالة فيتش تبقى على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد

مها سليم: «المتحدة» كيان يوازى قطاع الإنتاج.. المنتجون يردون على أكاذيب الجزيرة: مفيش احتكار فى السوق الفنى بمصر

رسالة من رئيس الكونغو الديمقراطية للسيسى تؤكد: دعم الكونغو لموقف مصر فى قضية سد النهضة.. الرئيس: يد مصر ممدودة لكل دول قارة أفريقيا للبناء والتنمية والسلام.. ونحرص على دعم الكونغو فى المجالات التنموية

Advertisements

«الخارجية» ترد على أكاذيب وزير خارجية تركيا: أنقرة تتشبث بادعاءات لخدمة توجهات أيديولوجية

الحكومة تعلن بدء الانتقال إلى العاصمة الإدارية العام المقبل.. «مدبولى» يتفقد مجلس الوزراء ومبنى الخارجية بالحى الحكومى.. ويشهد أعمال تأثيث وتجهيزات «المالية» كنموذج لباقى الوزارات.. ويؤكد: التحدى الأكبر هو الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وزير المالية: نجحنا فى احتواء تداعيات أزمة « كورونا » بثمار الإصلاح الاقتصادى.. «معيط»: تخصيص حزمة لمساندة للاقتصاد تبلغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى.. ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة تشيد بالتجرية المصرية فى الإصلاح

انطلاق معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات 20%.. 19 فرعا بالمحافظات.. ووحدات متنقلة لطرح المستلزمات المدرسية





ضبط قضايا رشوة وكسب غير مشروع بـ1.3 مليار جنيه.. تحريز 167 طن مخدرات و513 قطعة سلاح و2439 قضية آثار

وزيرة التعاون الدولى تتفقد 3 مشروعات تنموية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالأقصر.. رانيا المشاط: المشروعات يستفيد منها أكثر من 100 ألف مواطن.. والسفير الأمريكى: واشنطن وفرت أكثر من مليار دولار لتطوير الإنتاجية الزراعية وتسويق المحاصيل في مصر



