شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة عن التصالح بمخالفات البناء: سنتخذ أى إجراء فى صالح المواطن.. أخبار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصريحات رئيس الوزراء عن التصالح بمخالفات البناء والتى قال فيها: سنتخذ أى إجراء نجده فى صالح المواطن.

رئيس الوزراء عن التصالح بمخالفات البناء: سنتخذ أى إجراء نجده فى صالح المواطن

ناشد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بسرعة التقدم بأوراقهم لتقنين مخالفات البناء خلال الفترة المحددة للقانون.

نقابة البيطريين تحيل الطبيب صاحب "جراحة الفرخة" بالبحر الأحمر للتحقيق

قرر الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطرى "م.أ"، للجنة التحقيق، وذلك بعد ادعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، فى عيادته الخاصة التى تقع فى مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.

المتحف المصرى الكبير يستقبل 2000 قطعة أثرية جديدة.. صور

استقبل المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية 2000 قطعة أثرية مختلفة الأحجام قادمة من المتحف المصرى بالتحرير والمخزن المتحفى بتل اليهودية ومنطقة آثار الهرم، ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفى الخاص بالمتحف، وعرضها بقاعاته المختلفة.

مدبولى يكلف بتنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية

عقب زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، إلى مدينة "حدائق العاصمة" إحدى المدن الجديدة التى تأتى كامتداد عمرانى لمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الادارية الجديدة نحو 10 دقائق فقط، ووجه رئيس الوزراء بسرعة البدء فى تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية أخرى بنفس المنطقة، ليتم تخصيصها لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة لا تبعد سوى نحو ربع ساعة عن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.

المجلس الأعلى للجامعات يوافق على تطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه اليوم السبت 19-9-2020، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس وبحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وحضور رؤساء الجامعات الحكومية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.

المصريون يدعمون الرئيس بهاشتاج "بالسيسى نتحدى الدنيا" ويتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "بالسيسى نتحدى الدنيا" قائمة الأكثر رواجا بموقع تويتر، حيث عبر رواد السوشيال ميديا عن ثقتهم فى الرئيس السيسى وقيادته لمصر، مشيدين بالإنجازات التى شهدتها المحافظات المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية، والمشروعات القومية، كما أنه أعاد لمصر مكاناتها فى سياستها الخارجية.

الخارجية ترد على أكاذيب أوغلو: تركيا تتشبث بادعاءات لخدمة توجهات أيديولوجية

استنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ حديث وزير الخارجية التركى مع قناة CNN TURK والذى تضمن - من بين إشارات مختلفة - تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس فى الولايات المتحدة الأمريكية

توفى منذ قليل رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، خلال تلقيه العلاج فى الولايات المتحدة الأمريكية.

متحدث الرئاسة: رسالة خطية من رئيس الكونجو إلى السيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم جان كابونجو، مستشار رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى سلمه رسالة من الرئيس "تشيسكيدى، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وسفيرة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة".

الأوقاف تعلن افتتاح 77 مسجدا فى 13 محافظة الجمعة المقبل.. صور

أعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستفتتح 77 مسجدًا فى 13 محافظة يوم الجمعة المقبل، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح 314 مسجدًا خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر.

صندوق مصر السيادى.. عقدة قطر والإخوان "فيديو"

تواصل قناة الجزيرة ممارسة دورها البغيض فى دس السم فى العسل، وآخرها ما نشرته على حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى من الادعاء كذبا بشأن نقل أصول ومقرات بعض الوزارات إلى إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحقيقة أنه تم نقل هذه الأصول إلى إشراف صندوق مصر السيادى، وهو صندوق مملوك بالكامل لمصر، وتم إنشاؤه بهدف زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ولم يتم نقلها إلى ملكية الرئيس الشخصية مثلما صورت القناة الكاذبة.

رئيس الوزراء يوجه بالانتهاء من حدائق العاصمة الإدارية على الصورة الحضارية

خلال زيارته اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومرافقوهما، مشروع الحديقة المركزية، التى تقام على مساحة ضخمة، حيث يخطط لضم عدد من المشروعات الثقافية والترفيهية المتنوعة التى تخدم سكان العاصمة وزوارها.

رئيس الوزراء يتفقد وحدات الإسكان للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية بمدينة بدر

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاسكان الاجتماعى فى مدينة بدر ووحدات الموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية التى يتم تنفيذها بمدينة بدر

رئيس الوزراء يشهد صب الدور 45 ‪ من "البرج الأيقوني" بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأعمال المركزية، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور ‪L 45 من "البرج الأيقوني" أعلى برج فى أفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، والذى يرتفع لنحو 385 مترًا، مشيرا إلى أنه تم الوصول حاليا لارتفاع 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.

الداخلية تضبط قضايا رشوة وكسب غير مشروع بـ1.3 مليار جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (354) متهم، وبحوزتهم (18) قطع أسلحة نارية، وعدد (31) طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

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عمال مصر: دعوات 20 سبتمبر مشبوهة وهدفها وقف عجلة العمل والإنتاج والتنمية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، ونقاباته العامة الـ27، واتحاداته المحلية فى كافة المحافظات، عن رفضه للدعوات المشبوهة التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية، بالخروج غدًا الأحد 20 سبتمبر ضد الدولة المصرية .

المفتى يجيز تعطر النساء ويؤكد: يدخل فى حيز النظافة شرط ألا يكون نفاذا

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن التعطر للرجال والنساء يدخل فى حيز النظافة ومظهر الإنسان، مؤكدا أنه لابد أن يعيش الإنسان نظيف، وهذه مطلوبات شرعية.

الأزهر للفتوى يحرم "التحفيل" بين مشجعى كرة القدم لانحرافه عن الطريق المستقيم

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك -تويتر"، حالة من "التحفيل"، بين جماهير قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، وذلك بعد حسم النادى الأهلى لقب الدورى العام لموسم 2019-2020، بعد هزيمة نادى الزمالك من نادى أسوان مما ضمن للنادى الأهلى الاحتفاظ ببطولة الدورى لهذا الموسم.

صحيفة ألمانية متخصصة فى السياحة: إعفاء مصر من قيود السفر لألمانيا اعتبارا من أكتوبر

نشرت مجلة fvw الألمانية المتخصصة فى السياحة والأوسع انتشارا فى ألمانيا والنمسا وسويسرا تقريرا تحت عنوان "بداية جديدة على النيل من أكتوبر".

الأرصاد تتوقع طقس مائل للحرارة غدا وأمطار رعدية بسيناء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية صباحا وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 75 % .

رئيس الوزراء يشهد تأثيث وتجهيز وزارة المالية كنموذج لوزارات العاصمة الإدارية

خلال زيارته اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مشروع الحى الحكومى، للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.

مصر تؤكد دعمها وتضامنها الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية

أكد المندوب الدائم لمصر لدى الاتحاد الأفريقى السفير أسامة عبد الخالق على دعم وتضامن مصر الكامل مع تطلعات شعب مالى نحو السلام والتنمية، مشددا على ضرورة استعادة النظام الدستورى بشكل عاجل، كما أكد عبد الخالق - خلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأخير حول تطورات الموقف فى مالى الذى عقد اليوم السبت - على أهمية الحوار الوطنى المالى كأداة لا غنى عنها من أجل التوافق على خارطة طريق للانتقال السياسى بالبلاد بشكل يحفظ السلم والأمن ومواجهة التنظيمات الإرهابية وتنفيذ اتفاق الجزائر لعام 2015.

وزيرة التعاون الدولى والسفير الأمريكى يتفقدان مركز تجميع الحاصلات بالأقصر

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والسفير الأمريكى بالقاهرة، مركز تجميع الحاصلات الزراعية بالأقصر " محطة الشهيد اللواء ماجد صالح للفرز والتعبئة"

رئيس الوزراء يشدد على سرعة الانتهاء من الطرق الرئيسية بالعاصمة الإدارية

زار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، العاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل فى مشروعاتها المختلفة، فى ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقارها هناك العام المقبل، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الوزراء يتفقد الحى الحكومى فى العاصمة الادارية الجديدة.. صور

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع الجهود المبذولة من الوزارات المعنية فى ملف تركيب العدادات الذكية مسبوقة الدفع، فى مجالات الكهرباء والغاز والمياه، حيث استعرض آليات شحن هذه العدادات، بطرق الدفع الإلكترونى المختلفة.

إطلاق قوافل طبية فى 7 محافظات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"

أطلقت وزارة الصحة، 7 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك يومى 19 و20 سبتمبر للكشف والعلاج مجانًا فى بعض التخصصات الطبية، بمحافظات (كفر الشيخ - بنى سويف - الفيوم - الإسكندرية - سوهاج - القليوبية - البحر الأحمر)، وذلك بحسب ما نشر الحساب الرسمى لوزارة الصحة المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث أوضح "انفوجراف"، المناطق التى ستتوجه إليها هذه القوافل فى المحافظات.

حقيقة فيديو اعتزال أحمد حسن وزينب للسوشيال ميديا بعد قرار إخلاء السبيل

عقب أزمة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، اللذين تم إلقاء القبض عليهما، بتهمة استغلال ابنتهما فى أحد الفيديوهات، وتعريضها للخطر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لأحمد حسن، يعلن فيه اعتزاله للسوشيال ميديا، بعد الهجوم الشديد الذى تعرض له فى الآونة الأخيرة.

جيران هشام عبد الحميد يكشفون خيانته لمصر: "بعت وطنك بالفلوس.. انت مش راجل"

رحل إلى تركيا طمعا فى الأموال، وبحثًا عن شهرة فشل فى تحقيقها، كما فعل الخونة من أمثاله، كانت هذه أبرز تصريحات أهالى منطقة العجوزة التى تربى فيها الفنان هشام عبد الحميد، الذى فضل التواجد فى دولة معادية لمصر بحثًا عن مأرب أخرى.

القوى العاملة تعلن عن تعيين 1181 شابًا وتوفير 263 فرصة عمل أخرى بالبحيرة

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 1181 شابًا، بينهم 40 من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 263 فرصة عمل، وقياس مستوى مهارة 1720 عاملا.

السيسى يراهن على المستقبل والدوحة تستثمر فى الفوضى.. فيديو

سنوات طويلة تضخ فيها قطر أموالها بهدف إحداث الفوضى والخراب داخل الوطن العربى خاصة مصر منذ بداية عهد الرئيس السيسى واعتماده سياسة المصارحة، وكشف التحديات والتطورات على مستوى الاقتصاد والخدمات، ومواجهة المخالفات التى تعرقل قاطرة تقدم وتنمية مصر، وآخرها مخالفات البناء وقانون المصالحة.

وزير السياحة يعلن 200 ألف سائح ألمانى زاروا مصر وعادوا لبلادهم دون شكاوى

قال وزير السياحة والآثار خالد العنانى أن زيارته لألمانيا فى هذا التوقيت هامة جدا لاسيما وأن برلين قد اعلنت انه اعتبارا من أول اكتوبر سيتم دراسة تدابير وضوابط كل دولة من خارج الاتحاد الاوروبى فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا . لافتا إلى أن مصر تعتبر من الدول التى بها معدل اصابات قليل نسبيا مقارنة بعدد من الدول الأوروبية، كما أن المحافظات الساحلية مثل البحر الاحمر وجنوب سيناء عدد الاصابات فيها "صفر" .

الكهرباء تدعو المواطنين التأكد من حل شكاوى الفواتير والمطالبة بصور القراءات

دعا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لديهم شكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء بضرورة التأكد من حل الشكوى بطريقة صحيحة وحصولهم على حقوقهم كاملة، لافتا إلى أن من حق كل مواطن يتقدم بشكوى والحصول على صور العداد لمدة 3 أشهر.

السكة الحديد تبدأ تطبيق نظام جديد للاستعلام عن أعطال القطارات والشكاوى

بدأت هيئة السكة الحديد فى تطبيق خدمة استعلامات جديدة لجمهور الركاب تتضمن تحقيق عنصر التباعد الاجتماعى كأحد الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة لمواجهة فيروس كورونا، وما زالت الحكومة تحرص على اتباع هذه الإجراءات لسلامة المواطنين.