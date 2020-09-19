"البيطريين" تُحيل الطبيب صاحب "جراحة الدجاجة" للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قرر الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إحالة الطبيب البيطري "م.أ"، للجنة التحقيق؛ بعد ادعائه إجراء عملية جراحية دقيقة لدجاجة، وتركيب شرائح ومسامير لها، في عيادته الخاصة التي تقع في مدينة سفاجا بالبحر الأحمر.
وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، في بيان اليوم السبت، أنه بالبحث في الواقعة تبين أن الجراحة لم تتم في عيادة الطبيب المذكور، مشيرًا إلى أنه بناء على ذلك سيتم مساءلة الطبيب البيطري، طبقًا للوائح والقوانين التي تحكم العمل النقابي، وفي حال ثبوت إدانته سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك ردًا على ما أثير خلال الساعات الماضية، على المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، حول إجراء طبيب بيطري جراحة دقيقة لدجاجة في البحر الأحمر، بعد سقوطها من أعلى سطح المنزل الذي يقيم به مالكها.
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