"10 دقائق من العاصمة الإدارية".. مدبولي يكشف إنشاء مدينة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مشروع لإنشاء مدينة، ستضاف إلى المدن الجديدة الفترة المقبلة.

وقال مدبولي، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، إن القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المدينة سيصدر قريبًا، ولكن بدأنا العمل فيها دون انتظار، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف رئيس الوزراء، أن المدينة هي مدينة "حدائق العاصمة"، وهي امتداد لمدينة بدر وتبعد نحو 10 دقائق على العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أنه تم التفكير في إنشاء مدينة جديدة بعد الطلب الهائل على السكن في مدينة بدر.​