محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، مقطع فيديو على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، للوحدات السكنية المخصصة للموظفين عند انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد يونس، أنه سيتم طرح هذه الوحدات قريبًا، موضحًا أنها تبعد عن العاصمة الإدارية الجديدة نحو 15 دقيقة.
ولفت المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إلى أنها تضم 9500 وحدة سكنية، مجهزة بالخدمات.
وأجرى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم السبت جوله تفقدية، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي "حدائق العاصمة" و"بدر"، برفقة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقيادات مجلس الوزراء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ للتأكد من سرعة الإنجاز في هذا المشروع العملاق.
كانت هذه تفاصيل خبر "تبعد عنها 15 دقيقة".. الوزراء: طرح 9500 وحدة سكنية للموظفين بالعاصمة الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.