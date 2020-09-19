محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تفقد مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة للوقوف على نسب التنفيذ، لافتًا إلى يتم حاليًا بناء مدينة جديدة باسم "امتداد حدائق العاصمة" تبعد عن العاصمة الإدارية بـ10 دقائق فقط.
وأضاف مدبولي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعمل على توصيل جميع الخدمات للمدن الجديد قبل تنفيذها، لافتًا إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا لتنفيذ 250 ألف وحدة إسكان جديدة، سيتم تنفيذ 50% من هذا المشروع، ثم نقوم بإنشاء باقي الوحدات على التوالي.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في أقل من 5 أشهر تم بناء 30 ألف وحدة سكنية، لاستيعاب الزيادات المستمرة، مشيرًا إلى أن وزير الإسكان سيعلن خلال أيّام تفاصيل مشروع الـ250 ألف وحدة سكنية.
كانت هذه تفاصيل خبر التفاصيل قريبًا.. رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية ببناء 250 ألف وحدة سكنية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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