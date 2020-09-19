محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يتابع إجراءات التصالح في مخالفات البناء مع المحافظين لحظة بلحظة.
وقال مدبولي، خلال لقاؤه على قناة "اكسترا نيوز"، غن الحكومة لن تتردد في اتخاذ أي قرارات تساهم في التيسير على المواطنين في هذا الصدد، مطالبًا بسرعة تقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وانتهاز الفرصة خلال المدة المحددة للتصالح والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه يتابع بنفسه مع المحافظين الإجراءات الإدارية في التصالح، مؤكدًا أن أي قرار للتيسير على المواطن فيما يخص الإجراءات الإدارية في مسألة التصالح في مخالفات البناء، سنتخذه دون تردد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدبولي: سنتخذ أي قرار يساهم في التيسير على المواطنين بشأن مخالفات البناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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