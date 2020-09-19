تجديد حبس شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير: قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، بتجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيق، انتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمعصرة. كان رجال مباحث العاصمة، تلقوا إخطارا مفاده ضبط شخصين قاما باستيقاف المواطنين وايهامهم بأنهما رجال شرطة، واستولا منهم على هاتفين محمولين. واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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