تفاصيل ضبط صبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لصبي يقوم باستجداء المارة بالدقهلية.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط المتهم بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لقيامه باستجداء المارة .
عقب تقنين الإجراءات من ضبط الصبي 13 سنة، ومقيم بأسيوط، وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته قرر بأنه يقوم باستجداء المارة بأحد الشوارع بمدينة المنصورة بالدقهلية بتحريض من أحد الأشخاص (عاطل، مقيم بالدقهلية)، والذي يقوم بتقاسم تلك، المبالغ معه، نظير المأكل والمشرب والإقامة طرفه.
أمكن ضبطه وبمواجهته أيد مضمون ما قرره الأول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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