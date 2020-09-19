عبر "الفيس بوك".. ضبط نصاب انتحل شخصية وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال على المواطنين منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية.
كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من (إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة)، بقيام (مستخدم هاتف برقم مُحدد) بالنصب والاحتيال عليها، والاستيلاء منها على شاشة تليفزيون ومبلغ مالي عقب تواصلها معه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "واتس آب" وإيهامها على خلاف الحقيقة بأنه مندوب صيانة لإحدى الشركات .
كانت المعلومات والتحريات، أفادت بقيام (عاطل، مقيم بالجيزة) بإنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهداف المتهم وضبطه بورشة صيانة كائنة أسفل محل إقامته، وعثر بحوزته على (هاتف محمول) وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإنشاء عدد (15) صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منتحلاً صفة وكيل صيانة لشركات الأجهزة الكهربائية لتحقيق مكاسب مالية، وأرشد عن الشاشة الخاصة بالمجني عليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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